Üye Girişi
Son Dakika Logo

TUA Astro Hackathon 37 Şehirde Başladı

28.03.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Uzay Ajansı'nın düzenlediği hackathon, gençlerin uzay alanında projeler üretmesini sağlıyor.

Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliği 37 şehirde eş zamanlı yapılıyor.

TUA Astro Hackathon'un Ankara ayağı, Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında, uzay alanında çalışmalar yürüten gençlerin 36 saat boyunca çalışarak TUA tarafından belirlenen "gerçek dünya problemlerine" sıfırdan çözüm üretmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin ilk milli uzay temalı hackathonu kapsamında yarın yarışmacıların projeleri, her şehrin kendi jürisi tarafından değerlendirilecek.

Süreç nasıl ilerliyor?

TUA Astro Hackathon, bölgesel ve ülke bazında olmak üzere 2 aşamada gerçekleştiriliyor. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere belirlenen 37 şehirden 6 bine yakın katılımcı, yerel liderlerin düzenlediği "yerel jüri sürecini" tamamlayacak.

Hackathon, her bölgede aynı zamanda gerçekleştiriliyor ve yarın da devam edecek. Yarışmanın son günü takımlar, projelerini uzay ve havacılık alanında yetkin jürilere sunacak. Kazanan takımlar TUA Astro Hackathon Türkiye çapında TUA'nın jüriliğinde değerlendirilecek.

Proje sürecinde takımlar yerel jürilerden destek alabilecek. Etkinlik sonuna kadar projelerini sisteme doğru şekilde yüklemiş takımlar, jürilere bunların son halleriyle sunum yapacak. Sunumlar sonrası yerel şampiyonluk elde eden takımların projeleri TUA tarafından finallerde değerlendirilecek. Takımlar ise yatırımcılarla buluşma fırsatı, nakit, danışmanlık, ofis, marka ve atölye desteği fırsatları elde edecek.

Yerel yarışmaların ardından başarılı mucit ve girişimciler, Türkiye genelinde yapılan TUA değerlendirmesiyle finalde yarışma şansı bulacak. Büyük final, Türkiye'nin dört bir yanından en iyi fikirlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:37:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.