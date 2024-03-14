TÜBA Başkanı: Türk dünyasının birliği ve kültürel zenginliği dilimizi, sanatımızı ve tarihimizi koruyarak sürdürülebilir

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk dünyasının birliği ve kültürel zenginliğinin, ülkenin dilinin, sanatının ve tarihinin korunup geliştirilerek sürdürülebileceğini belirtti.
Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "UNESCO Perspektı·finden Türk Dünyası Tarı·hi ve Kültürel Mı·rasının İncelenmesı· ve Korunması Konferansı"nda konuştu.
Şeker, Türk kültürünün tarih boyunca zengin bir miras oluşturduğunu ve bu mirasın, geniş coğrafyalara yayılan Türk halklarının ortak kimliğinin temel taşları olduğunu ifade etti.
Şeker, 2014'te başlattıkları "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi"nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:
"Projemiz, değerli eserlerin kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların istifadesine sunma amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, yeni nesillerin geçmişin önemli değerleri olan Türk bilim insanlarını tanımaları ve onlara hak ettikleri değeri vermeleri sağlanıyor. Bir nevi gençlerimize öz güven kaynağı oluşturuyoruz. Dilimizi, folklorumuzu, sanatımızı ve tarihimizi koruyarak ve bunları geliştirerek, Türk dünyasının birliğini ve kültürel zenginliğini sürdürebiliriz."
Tüm dünyada artan küresel gerilimlerin ülkeleri zorunlu işbirliklerine zorladığına dikkati çeken Şeker, böylece Türk dünyası arasındaki işbirliğinin öneminin daha da belirgin hale geldiğini belirtti.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi. Yumaklı, hayvan hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığı için önemli bir rol oynadığını vurguladı ve tarımsal Ar-Ge'ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
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