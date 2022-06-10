TÜBA "Biyokütle Enerjisi Raporu" hazırladı - Son Dakika
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TÜBA "Biyokütle Enerjisi Raporu" hazırladı

10.06.2022 15:59
TÜBA "Biyokütle Enerjisi Raporu" hazırladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubunca hazırlanan "Biyokütle Enerjisi Raporu", Türkiye'de yürütülen çok yönlü bilimsel çalışmalar için rehber niteliği taşıyacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubunca hazırlanan "Biyokütle Enerjisi Raporu", Türkiye'de yürütülen çok yönlü bilimsel çalışmalar için rehber niteliği taşıyacak.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli ile biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi gibi paydaşlar bir araya getirildi.

Paydaşlar arasında biyokütle enerjisiyle ilgili yeni nesil bilgilerin paylaşımı, iş birliklerinin geliştirilmesi, sektörel sorunların çözüm imkanlarının araştırılması gibi amaçlara katkı sağlaması bakımından önem taşıyan çalıştayda sunulan bildirilerden faydalanılarak sonuç değerlendirme raporu hazırlandı.

Yetkililere ve politika yapıcılara sunulan raporun ilk bölümünde biyokütle ve bundan elde edilen yakıtlar ve enerji türleri, ikinci bölümünde ise dünyada ve Türkiye'de biyokütle enerjisinin mevcut durumu, potansiyeli ve çeşitli mevzuat ile yönetmeliklere ilişkin detaylı bilgi veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Enerji Çalışma Grubunun Türkiye'nin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik önceliklerinin belirlenmesine katkı sağladığını bildirdi. Bu oluşumla etkin ve yetkin bir kurumsal yapı oluşturulduğunu belirten Şeker, hazırlanan raporun da kapsamı ve konuyu ele alış biçimi açısından Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Şeker, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin biyokütle enerji politikalarının oluşturulması ulusal ve uluslararası anlamda ülkemizin biyokütle enerjisi geleceğini olumlu yönde etkileyecek. Gerekli kanuni düzenlemeler, altyapı yatırımları ve teknoloji geliştirmeleri ile biyokütle enerjisi yakın gelecekte Türkiye'nin iç enerji pazarında daha etkin bir yere sahip olacak. Özellikle, biyokütleden elde edilen metanol, hidrojen, sentetik doğal gaz gibi alternatif temiz yakıtların pazar payının artması biyokütle kaynaklarının katma değeri yanında sektörel istihdamı da artıracak.

Ayrıca, biyokütle kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi için gazlaştırma sistemleri gibi gerekli temiz biyokütle teknolojilerinin pazar payı da artacak. Biyokütle enerjisinin temiz bir enerji kaynağı olması, karbon sıfır ayak izine sahip olması, bol bulunması, ozon tabakasına zararlı ve asit yağmurlarına neden olan çeşitli gazlara neden olmaması ve sürdürülebilir olması en önemli avantajları arasında yer alıyor."???????

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA 'Biyokütle Enerjisi Raporu' hazırladı - Son Dakika

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