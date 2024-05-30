TÜBA, Sokak Hayvanları Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Sempozyum Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜBA, Sokak Hayvanları Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Sempozyum Düzenleyecek

TÜBA, Sokak Hayvanları Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Sempozyum Düzenleyecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 11 Haziran'da 'Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu' düzenleyecek. Sempozyuma akademisyenler, veteriner hekimler, sağlık profesyonelleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve konunun uzmanları katılacak. Programda, sahipsiz hayvanların yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimler paylaşılacak, stratejiler oluşturulacak ve eğitim kampanyaları planlanacak. Sempozyum sonunda konuşmacıların bildirileri kitap olarak yayımlanacak ve politika üreticilere sunulacak.

30.05.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel rehberlik görevi çerçevesinde sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere 11 Haziran'da "Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu" düzenleyecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyuma, akademisyenler, veteriner hekimler, sağlık profesyonelleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve konunun uzmanları katılacak.

Katılımcılar, sahipsiz hayvanların yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sürdürülebilir ve etkili çözüm önerileri sunacak.

Programda, toplumu bilinçlendirme ve duyarlılığı artırma yönünde stratejiler oluşturulacak, sahipsiz hayvanlara yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları planlanacak.

Bu kapsamda "Sahipsiz Evcil Hayvanlar ve Halk Sağlığı", "Sahipsiz Evcil Hayvanların Topluma Kazandırılmasında Sürdürülebilir Çözümler", "Evcil Hayvanlar ve Sağlık" ile "Zoonotik Hastalıklar" başlıklı 4 oturum düzenlenecek.

"Sahipsiz hayvanlar konusunda etkili stratejiler geliştirilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, sahipsiz hayvanların, doğru yönetilmediğinde hem kendileri için hem de toplum için ciddi sorunlar oluşturabildiğini bildirdi.

Sahipsiz hayvanlarının refahını artırmak, insan sağlığı üzerindeki riskleri azaltmak ve toplumsal huzuru sağlamak için çeşitli paydaşları bir araya getireceklerini aktaran Şeker, bu hayvanların kontrolsüz üremesi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve çevreye verdikleri zararlar gibi konuların sempozyumda ele alınacak temel meseleler olduğunu ifade etti.

Şeker, özellikle zoonotik ve sahipsiz hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabilen hastalıkların halk sağlığı açısından tehdit oluşturabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sempozyum, halk sağlığını koruma, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve toplumun genel refahını artırma amacıyla büyük önem taşıyor. Bu sempozyum, uzun vadeli çözüm önerileri sunarak, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut sorunların etkin şekilde ele alınmasına katkıda bulunacak. Sempozyum süresince sağlanacak tartışma ortamı, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak. Bu etkinlik, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Sempozyum sonunda konuşmacıların bildirileri kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerin faydasına sunulacak."???????

Kaynak: AA

Sempozyum, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA, Sokak Hayvanları Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Sempozyum Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
11:50 Türkiye’ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa’da bulundu Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:06:41. #1.13#
SON DAKİKA: TÜBA, Sokak Hayvanları Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Sempozyum Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement