TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için müracaatlar başladı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) doktora tezlerini ödüllendirmek amacıyla ihdas ettiği bu yılki "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri" için 4 Mart'a kadar müracaatta bulunulabilecek.

TEKNOFEST'in 2019'dan bu yana paydaşlarından biri olan Akademi, genç nesiller arasında bilim insanlığını özendirmeyi ve teşvik etmeyi TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ile de sürdürüyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 125 doktora tezinin yarıştığı ödül programına ilginin "Milli Teknoloji Hamlesi"nin bilimsel literatüre etkisini göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ödüle aday doktora tezlerinin nitelik olarak çok iyi bir noktada bulunmasının değerlendirme süreçlerini zorlaştırmasına rağmen gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Şeker, genç bilim insanlarının her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Şeker, geçen yıl ödüllerin sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildiğini anımsatarak, şu bilgiyi verdi:

"Akademi olarak programlarımızı, çalışmalarımızı ülkemizin bilimsel önceliklerini saptayarak sürdürüyoruz. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ni bu öncelikleri gözeterek oluşturduk. Misyonumuz doğrultusunda, bilimin öneminin ülkemiz kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."

İlk üçe giren tezlerin yazarlarına ödül verilecek

Ödüller için başvurular 4 Mart'ta kadar sürecek. TEKNOFEST yarışma alanlarına yönelik TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezlerinin yazarları yarışmaya bireysel olarak müracaat edebilecek. Başvurular ayrıca TÜBA üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından da önerilebilecek.

Dijital olarak yapılacak ödül başvurularının 2019-2020-2021 yıllarında yapılmış, özgün tematik konulara yönelik doktora tezlerinden oluşması gerekiyor. 2019'daki tezleriyle başvuruda bulunmuş bilim insanları bu yıl için yeniden başvuru gerçekleştirebilecek.

Ödül programı kapsamında TEKNOFEST'in öncelikli alanları arasında sayılan konularda yapılan doktora tezleri bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda, birinci olan tez yazarına 30 bin lira, ikinciye 25 bin lira ve üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

Adaylar, başvuru formu, başvuru gerekçesi, Türkçe özgeçmişleri, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri, tezin tam sureti, YÖKSİS kayıt bilgileri ve tezden çıkan yayınların listesiyle amacı, bilimsel etik izni, yöntemi, paydaşları, tezin yürütüldüğü enstitü bilgileri (tezin Türkiye'deki kurumlarda çalışıldığına ve yürüttüğüne dair belgelendirme) ile başvuruda bulunacak.

Başvuru yapılabilecek doktora tezi konuları şu alanlardan olabilecek:

"Teknoloji ve Tasarım (Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Sualtı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler), Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Siber Güvenlik ve Kriptoloji dahil) Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları konularını içeren Sosyal Bilimler."

Ödüllere ilişkin detaylı bilgilere www.tuba.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor.