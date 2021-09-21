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TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

21.09.2021 15:40
TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, 3 alanda 6 bilim insanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, 3 alanda 6 bilim insanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi.

Varank, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivalde hem yenilikler hem de katılımcı sayısının katlanarak devam ettiğine işaret ederek, bu yılki yeniliklerden birinin de TEKNOFEST'teki öncü alanlara yönelik tez çalışmalarına TÜBA'nın verdiği ödüller olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te belirledikleri öncü teknoloji alanlarına dönük akademik çalışmalar yapılmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Varank, "TÜBA, Türkiye'de bilimi ve bilim insanını teşvik etmek ve taltif etmek üzere kurulmuş bir kuruluşumuz. Çok değerli çalışmalara imza atıyorlar. Bu alandaki bilim insanlarımıza verilen bu ödüllerle birlikte TEKNOFEST'i bir üst basamağa taşımış olduk." diye konuştu.

Varank, bundan sonraki süreçte uluslararası tezleri de kabul etmek istediklerini, yurt dışından bilim insanlarının da öncü teknoloji alanlarında tezlerini sunmalarını beklediklerini belirtti.

"Bilim insanları başımızın tacı"

Ödül programını başlattıklarında bu seviyede bir ilgiyi beklemediklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Sayılara baktığımızda bu seneki ödül programımıza fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmalarıyla tam 125 bilim insanımız katıldı. Tüm bu başvurular bir akademik hakem heyeti tarafından titizlikle incelendi. Bunun sonucunda fen ve mühendislik bilimlerinde 3, sağlık ve yaşam bilimleri alanında 2 ve sosyal ve beşeri bilimler alanında 1 tezi ödüllendirmeye karar verdik. Tabii bu genç bilim insanlarımız bundan sonra bu alanlardaki çalışmalarına derinleşerek devam edecekler."

Varank, ödül alanların ilan edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Çünkü bilim ve bilim insanları bizim başımızın tacı. Bütün bu organizasyonları onlar için, geleceğin bilim insanları gençlerimiz için yapıyoruz. Alandaki coşkuya hep beraber şahitlik ettik. İlkokuldan lise, üniversiteye kadar gençlerimiz aileleriyle birlikte yerli ve milli olarak geliştirilmiş teknolojileri burada deneyimliyorlar. Onları izliyorlar, gösterileri izliyorlar. Bunun yanında geleceğin teknolojilerinde teknoloji yarışmaları yapıyoruz." dedi.

"Akademik anlamda incelenmesi önemli"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Türkiye'de 100 yıl sonrasında "Milli Teknoloji Hamlesi" coşkusunu toplumla buluşturan TEKNOFEST'in büyük katkıları olacağını vurgulayarak, bunun akademik anlamda incelenmesi ve kayıtlara geçmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu akademik katkının güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunan Bayraktar, programa katkı verenlere teşekkürlerini sundu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise ödül programına ciddi sayıda başvuru aldıklarını belirterek, bunların içinden yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda ödül alanların belirlendiğini dile getirdi.

Ödüller takdim edildi

Konuşmaların ardından Bakan Varank, ödül alanları ilan etti. Yarışmada birincilere 30 bin, ikincilere 25 bin ve üçüncülere 20 bin lira ödül verildiğini söyleyen Varank, "Bu rakam bana az geldi, burada bir şeyler yapabiliriz. Bilim yapmak ucuz değil onun için bilim insanlarımızı biraz daha taltif etmekte fayda var." dedi.

Fen ve mühendislik bilimleri alanında, Uçak Kanat ve Rüzgar Türbin Kanatları konusundaki teziyle birinciliği Turaç Farsadi, Isıtılmış Havuz Kaynakları Transferi alanındaki teziyle Abdolali Khalili Sadaghiani ikinciliği elde etti. Rüzgar Türbini Kanadı alanındaki çalışmasıyla Halil Hakan Açıkel üçüncülüğü kazandı.

Sağlık ve yaşam bilimleri alanında Zihni Onur Uygun, Biyosensör Sistemi alanındaki teziyle birinciliğe, Gülşah Congur da DNA Biyosensörleri alanındaki çalışmasıyla ikinciliğe layık görüldü.

Sosyal ve beşeri bilimler alanındaysa Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamında Eğitsel Ajan ve Geri Bildirim Türleri alanındaki tezi ile birinciliği kazandı.

Kazananlara ödülleri Bakan Varank tarafından takdim edildi.

Mustafa Varank, Türkiye, Doktora, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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