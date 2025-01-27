TÜBA-TEKNOFEST Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA-TEKNOFEST Ödülleri İçin Başvurular Başladı

2025 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için 3 Mart'a kadar başvurular alınacak.

27.01.2025 10:47
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Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) doktora tezlerini ödüllendirmek amacıyla 2021'de uygulamaya aldığı "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri" için 3 Mart'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, 2025 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için müracaatlar başladı.

Başvurular, "www.t3kys.com" internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Programa, 2023 ve 2024 yıllarında savunma sürecini tamamlamış, özgün konularda hazırlanan Türkiye kaynaklı doktora tezleri kabul edilecek.

Başvurular bireyselin yanı sıra, TÜBA üyeleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve üniversite rektörlüklerinin önerileriyle de alınacak. Adaylar için başvuru detaylarına "www.tuba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Birinciye 100 bin lira ödül verilecek

TÜBA, gelenekselleşen ödüllerini, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler olmak üzere 4 ana kategoride veriyor.

Ödül kapsamında bu yıl için birinci olan tez sahibine 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye 65 bin lira verilecek. Ödüller, teknoloji ve tasarım, yapay zeka ve makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız su altı sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji gibi TEKNOFEST'in öncelikli alanlarını kapsayan doktora tezlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ile bağlantılı uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları gibi konular da ödül programının odak alanları arasında yer alıyor.

"Ödüller ülkemizin bilimsel gelişimine ivme kazandırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını sağlamaya yönelik çabaların en önemli unsurlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu bildirdi.

Ödüllerin önemine dikkati çeken Şeker, şunları kaydetti:

"TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Türkiye'de üretilen özgün ve öncü bilimsel tezleri ödüllendirerek araştırma ekosistemine katkı sağlamayı ve genç bilim insanlarını desteklemeyi hedefliyor. Ülkemizin bilimsel gelişimine ivme kazandıran bu ödüller, teknoloji ve inovasyon alanında uluslararası standartlarda nitelikli çalışmaların teşvik edilmesi açısından son derece kıymetlidir."

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA-TEKNOFEST Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

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