TÜBA TEKNOFEST Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin kazananları belli olurken, 13 bilim insanı ödül almaya hak kazandı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında özgün tematik konular içeren doktora tezleri, ödül komitesi tarafından değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilim insanlarının kariyerlerini inşa ederken, bilimsel çalışmalarını yürütürken içinde bulunduğu en zorlu dönemlerden birinin doktora süreci olduğuna dikkati çekti.

Bu sürecin sonunda ortaya konan doktora tezlerinin bilimsel yolculukta bir mihenk taşı olduğuna işaret eden Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Programlanan doktora ödülleriyle bilim insanlarımızın motivasyonlarını artırmak, nitelikli insan kaynağı ve çalışmaları desteklemek, Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini ödüllendirmek üzere yola çıktık. Bu yıl 4. kez sahiplerini bulan ödüllerimiz için fark yaratan pek çok tez arasında titizlikle yürüttüğümüz değerlendirme süreci sona erdi, şimdiye kadar üç alanda takdim edilen ödüller bu yıl temel bilimler alanında da sahibini buldu. Toplam 13 bilim insanımız ödül almaya hak kazandı. Bu anlamda nitelikli bilim insanlarımızın çalışmaları bizi gururlandırdı."

Şeker, ayrıca ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara değer katan bilim insanlarını TÜBA çatısı altında bir araya getirmeyi, teşvik etmeyi, pek çok program ve projenin içinde görmeyi önemsediklerini belirtti.

Ödül sahipleri

Yapılan değerlendirme sonucu, "Fen ve Mühendislik Bilimleri" alanında Dr. Sercan Aygün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki teziyle birinci, Dr. Doğa Doğanay Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsündeki teziyle ikinci, Dr. Semih Doğu İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki teziyle üçüncü oldu.

"Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında, Dr. Nadir Yalçın Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki teziyle birincilik, Dr. Esra Bulut Atalay Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Dr. Esra Atalay Şahar Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsündeki teziyle ikincilik, Dr. Ece Güler Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki teziyle üçüncülük ödülünü kazandı.

"Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanında, Dr. Tuğrul Cabir Hakyemez Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki teziyle birinciliğe, Dr. Sinan Okur Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsündeki teziyle ikinciliğe, Dr. Şeyma Çağlar Özhan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsündeki teziyle üçüncülüğe layık görüldü.

"Temel Bilimler" alanında, Dr. Recep İşçi İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki teziyle birinci, Dr. Zafer Eroğlu Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsündeki teziyle ikinci, Dr. Çağla Çelik Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki teziyle üçüncü oldu.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız sualtı sistemlerine yönelik teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikaları konu başlıklarını içeren doktora tezlerinin yazarları başvuruyor.

Birincilik ödülü 75 bin, ikincilik ödülü 60 bin ve üçüncülük ödülü 50 bin lira olarak belirlendi.

Ödüller, sahiplerine 2- 6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te verilecek.