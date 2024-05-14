TÜBİTAK, 30 personel alımı için ilan yayımladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK, 30 personel alımı için ilan yayımladı

TÜBİTAK, 30 personel alımı için ilan yayımladı

TÜBİTAK, Ankara'da istihdam edilmek üzere 27 bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı ile 3 teknisyen ve tekniker alımı yapacak. Başvurular, 23 Mayıs'a kadar uzman yardımcısı ve uzman kadroları için, 20 Mayıs'a kadar ise teknisyen ve tekniker kadroları için yapılabilir. Başvuru detayları TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumu internet sayfalarında yer almaktadır.

14.05.2024 11:31
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TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alınacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istihdam edilecek 27 personel bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı, 3'ü de teknisyen ve tekniker olarak görev yapacak.

Söz konusu 30 personel Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için 23 Mayıs'a, teknisyen ve tekniker kadroları için 20 Mayıs'a kadar yapılacak.

Başvurular için gerekli bilgilere TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumu (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tübitak, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, 30 personel alımı için ilan yayımladı - Son Dakika

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