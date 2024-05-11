TÜBİTAK BİLGEM, araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için başvuruları uzattı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK BİLGEM, araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için başvuruları uzattı

TÜBİTAK BİLGEM, araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için başvuruları uzattı

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), araştırmacı, teknik ve destek personeli kadroları için başvuruların son tarihini 21 Mayıs olarak belirledi. Ankara ve Kocaeli illerinde çalıştırılacak olan 236 personel için başvurular, TÜBİTAK'ın internet sayfası ve İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

11.05.2024 11:01
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) araştırmacı, teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvurular 2 1 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Ankara ve Kocaeli illerinde çalıştırılmak üzere ilana çıkılan 236 araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için 13 Mayıs olarak belirlenen başvuru süresi 21 Mayıs'a uzatıldı.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor.

İş başvuruları ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, 1 Mayıs, Tübitak, Ankara, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK BİLGEM, araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için başvuruları uzattı - Son Dakika

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