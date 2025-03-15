TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 40 Bin Ziyaretçi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 8- 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'ndaki etkinlikleriyle toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirirken bilim merkezleri de 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, TÜBİTAK'ın farklı birimlerince organize edildi.

Öğrencilerden akademisyenlere, girişimcilerden bilime meraklı her yaştan vatandaşa kadar geniş bir kesime hitap eden etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde halka açık atölyeler, bilim gösterileri, film gösterimleri, konferanslar, poster tasarım yarışmaları ve köy okulu ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca, laboratuvar gezileri, mikroskop uygulamaları, batarya çalışmaları, uydu maketi yapımı gibi bilimsel atölyeler, sanal gerçeklik deneyimleri, roket tasarım atölyeleri ve özel bilim gösterileri organize edildi.

Bilim merkezlerinde hafta boyunca 200'den fazla etkinlik düzenlendi. 36 bilim merkezinde hafta boyunca 40 bin ziyaretçi ağırlandı.

DENEYAP atölyelerinde robotik projeler ön plana çıktı

Türkiye'nin tüm illerinde bulunan toplam 131 DENEYAP teknoloji atölyesinde 19 bin 271 öğrencinin katılımıyla geçmişten bugüne bilim tarihine ve bilimsel gelişmelere damga vurmuş bilim insanlarının biyografileri paylaşılarak kısa filmler izlendi. Ayrıca bu atölyelerde robotik ve kodlama şenliği düzenlendi.

Hafta boyunca her gün 20.00-20.30 saatlerinde Bilim Genç Canlı Bilgi Yarışması da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'ın bilimsel projeleri ve teknolojik gelişmelerini içeren bir sergi de ziyaretçilere açıldı. Sergide, TÜRKSAT 6A uydusu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında yürütülen deneyler ve savunma sanayisi projeleri vitrine çıktı.

Türkiye'nin Ay Görevi için interaktif deneyim imkanı

Hafta boyunca bilim insanları ve uzmanlarla yapay zekadan biyoteknolojiye, uzay araştırmalarından iklim değişikliğine kadar pek çok konuda gerçekleştirilen 23'ü çevrim içi olmak üzere 30'dan fazla söyleşi düzenlendi. Bilim söyleşilerine 7 bini aşkın bilimsever katılırken söyleşiler TÜBİTAK YouTube kanalından canlı yayınlandı.

TÜBİTAK'ın Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve UZAY tesisleri ile AR-GE merkezlerine düzenlenen teknik geziler, laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirilerek, atölye çalışmaları yapıldı.

Katılımcılar, farklı alanlarında yürütülen deney ve çalışmaları yerinde gözlemleyerek, bilim ve teknolojinin gelişim süreçlerini inceledi.

TÜBİTAK UZAY'da, Ay'a Yolculuk oyunuyla ziyaretçiler Türkiye'nin Ay Görevi hakkında bilgi alarak interaktif deneyim de yaşadı.

Bu yıl ilk kez Türkiye çapında ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Akıllı Laboratuvarlar Resim Yarışması Ödül Töreni de söz konusu hafta kapsamında gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan 1029 ilkokul, 759 ortaokul öğrencisinden gelen toplam 1788 resim arasından 36 eser sergilenmeye hak kazandı.