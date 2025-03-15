TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 40 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 40 Bin Ziyaretçi

TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 36 merkezde 200 etkinlik düzenleyerek 40 bin ziyaretçi ağırladı.

15.03.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 8- 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'ndaki etkinlikleriyle toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirirken bilim merkezleri de 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, TÜBİTAK'ın farklı birimlerince organize edildi.

Öğrencilerden akademisyenlere, girişimcilerden bilime meraklı her yaştan vatandaşa kadar geniş bir kesime hitap eden etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde halka açık atölyeler, bilim gösterileri, film gösterimleri, konferanslar, poster tasarım yarışmaları ve köy okulu ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca, laboratuvar gezileri, mikroskop uygulamaları, batarya çalışmaları, uydu maketi yapımı gibi bilimsel atölyeler, sanal gerçeklik deneyimleri, roket tasarım atölyeleri ve özel bilim gösterileri organize edildi.

Bilim merkezlerinde hafta boyunca 200'den fazla etkinlik düzenlendi. 36 bilim merkezinde hafta boyunca 40 bin ziyaretçi ağırlandı.

DENEYAP atölyelerinde robotik projeler ön plana çıktı

Türkiye'nin tüm illerinde bulunan toplam 131 DENEYAP teknoloji atölyesinde 19 bin 271 öğrencinin katılımıyla geçmişten bugüne bilim tarihine ve bilimsel gelişmelere damga vurmuş bilim insanlarının biyografileri paylaşılarak kısa filmler izlendi. Ayrıca bu atölyelerde robotik ve kodlama şenliği düzenlendi.

Hafta boyunca her gün 20.00-20.30 saatlerinde Bilim Genç Canlı Bilgi Yarışması da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK'ın bilimsel projeleri ve teknolojik gelişmelerini içeren bir sergi de ziyaretçilere açıldı. Sergide, TÜRKSAT 6A uydusu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında yürütülen deneyler ve savunma sanayisi projeleri vitrine çıktı.

Türkiye'nin Ay Görevi için interaktif deneyim imkanı

Hafta boyunca bilim insanları ve uzmanlarla yapay zekadan biyoteknolojiye, uzay araştırmalarından iklim değişikliğine kadar pek çok konuda gerçekleştirilen 23'ü çevrim içi olmak üzere 30'dan fazla söyleşi düzenlendi. Bilim söyleşilerine 7 bini aşkın bilimsever katılırken söyleşiler TÜBİTAK YouTube kanalından canlı yayınlandı.

TÜBİTAK'ın Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve UZAY tesisleri ile AR-GE merkezlerine düzenlenen teknik geziler, laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirilerek, atölye çalışmaları yapıldı.

Katılımcılar, farklı alanlarında yürütülen deney ve çalışmaları yerinde gözlemleyerek, bilim ve teknolojinin gelişim süreçlerini inceledi.

TÜBİTAK UZAY'da, Ay'a Yolculuk oyunuyla ziyaretçiler Türkiye'nin Ay Görevi hakkında bilgi alarak interaktif deneyim de yaşadı.

Bu yıl ilk kez Türkiye çapında ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Akıllı Laboratuvarlar Resim Yarışması Ödül Töreni de söz konusu hafta kapsamında gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan 1029 ilkokul, 759 ortaokul öğrencisinden gelen toplam 1788 resim arasından 36 eser sergilenmeye hak kazandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, 14 Mart, Tübitak, Tübitak, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 40 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar
Murat Sancak, Galatasaray’ın 10 Şubat’ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi Murat Sancak, Galatasaray'ın 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi
İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu Mezarlıkta soyunmuşlar İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar
Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı Acılı babadan kan donduran iddia Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia
Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı
Bir aile yok oldu Anne ve 2 çocuğu öldü Bir aile yok oldu! Anne ve 2 çocuğu öldü
Kim ne kadar kazandı İşte Türk takımlarının Avrupa’dan elde ettiği gelir Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
Domuz derisinden üretilen kıyafetlere yeni düzenleme Domuz derisinden üretilen kıyafetlere yeni düzenleme
Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Melih Gökçek’ten bomba iddia: İmamoğlu’nun belediye başkanlığı da düşecek Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi, polis müdahale etti Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi, polis müdahale etti
Vatandaşı bile bile kandırıyorlar Vatandaşı bile bile kandırıyorlar
Mine Tugay korkuttu Kötü haberleri peş peşe saydı Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı

16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
14:33 40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
13:35 Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
21:35 Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı
21:21 Maç fazlasıyla lider İsmail Kartal’ın takımı Persepolis, Malavan’ı 2-0 yendi Maç fazlasıyla lider! İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Malavan'ı 2-0 yendi
21:12 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork’un şirketinden açıklama Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
19:51 Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
19:47 Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi 9 kişi hastanelik oldu Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
19:16 İstanbul’da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe’de ölçüldü İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 17:22:18. #7.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 40 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.