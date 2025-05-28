TÜBİTAK, Diş İmplantları Araştırmasını Destekleyecek

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Karaduman'ın diş implantları çevresinde gelişen iltihaplı hastalıkların biyokimyasal nedenlerine yönelik yaptığı araştırma projesini TÜBİTAK destekleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaduman'ın yürüttüğü proje, TÜBİTAK ARDEB 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenecek.

İmplant çevresindeki diş eti iltihabının erken evresi olan peri-implant mukozitisin oluşum süreci, tedaviye verdiği yanıt ve bu sürece bireylerin geçmiş diş eti sağlığı sorunlarının etkisinin araştırıldığı projede, daha önce diş eti hastalığı geçirmiş bireylerle sağlıklı bireylerin, implant çevresindeki iltihaplara verdikleri bağışıklık yanıtları karşılaştırılıyor. Bu kapsamda hastaların ağız sıvılarında iltihap göstergeleri ölçülerek, farklı bağışıklık sistemi tepkilerinin tedavi sürecine etkisi analiz ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaduman, implant tedavisinin uzun vadeli başarısının, çevresindeki dokuların sağlığına bağlı olduğunu belirtti.

Bireylerin neredeyse yarısında bir noktada peri-implant mukozitisin geliştiğini aktaran Karaduman, "Erken dönemde tedavi edilmezse, bu durum kemik kaybıyla ilerleyen iltihaplı hastalık olan peri-implantitis gibi daha ciddi bir tabloya dönüşebiliyor." ifadesini kullandı.

Karaduman, amaçlarının, biyokimyasal farklılıkları ortaya koyarak, gelecekte kişiye daha özel tedavi yaklaşımlarına zemin hazırlamak olduğunu kaydederek, elde edilecek verilerin klinik uygulamalara doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Projede cerrahi olmayan, hasta konforunu önceleyen tedavi yöntemlerinin tercih edildiğine dikkati çeken Karaduman, "Erken dönemde uygulanan bu yöntemler, iltihabın ilerlemesini önlemede oldukça etkili. Bu da hastayı hem ağrılı cerrahilerden koruyor hem de tedavi süresini kısaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaduman, dört farklı hasta grubunun incelendiği projede, hastaların düzenli aralıklarla takibinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araştırma kapsamında yapılan biyokimyasal değerlendirmelerle yalnızca mevcut durum değil, gelecekte oluşabilecek riskler de öngörülebilecek. Elde edeceğimiz veriler, implant çevresinde iltihap başlamadan önce riskli bireyleri tespit etmemizi sağlayacak. Bu sayede tedavi süreçleri bilimsel verilere dayanarak kişiye özel şekilde planlanabilecek."

Diş eti ve implant sağlığının genel vücut hastalıklarıyla da bağlantılı olduğunu aktaran Karaduman, "Bu proje, yalnızca bilimsel literatüre değil, aynı zamanda hastaların günlük yaşam kalitesine de doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. İltihabı henüz klinik olarak ortaya çıkmadan belirlemek, implant kayıplarını ve zorlu cerrahileri önleyecek; hasta memnuniyetini artıracak." ifadelerini kullandı.