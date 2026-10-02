TÜBİTAK, TEKNOFEST Güneydoğu'da 16 yarışma düzenliyor ve gençlere öz güven aşılıyor - Son Dakika
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TÜBİTAK, TEKNOFEST Güneydoğu'da 16 yarışma düzenliyor ve gençlere öz güven aşılıyor

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TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu'da AA'ya konuştu. Aydın, her yıl ilginin arttığını, TÜBİTAK'ın etkinlikte 16 yarışma düzenlediğini ve gençlere öz güven aşılayarak destekleri ihtiyaçlara göre çeşitlendirdiklerini belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, her geçen TEKNOFEST'te ilginin giderek çoğaldığını ve heyecanın daha da arttığını belirterek, "Bu bizi de heyecanlandırıyor, azmimizi, şevkimizi artırıyor. TÜBİTAK olarak TEKNOFEST'in en önemli paydaşlarından biri olmaktan mutluyuz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Aydın, burada AA muhabirine, TEKNOFEST'te ilginin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Her geçen TEKNOFEST'te ilginin giderek çoğaldığını, heyecanın daha da arttığını görüyoruz, bu bizi de heyecanlandırıyor, azmimizi, şevkimizi artırıyor. TÜBİTAK olarak TEKNOFEST'in en önemli paydaşlarından biri olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK'ın bilimi toplumda sevdirmek, bilim farkındalığını artırmak adına önemli altyapılar oluşturduğunu ve önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, TEKNOFEST'in kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. TEKNOFEST'te, TÜBİTAK'ın program ve desteklerinden bahsettiklerini, Merkez ve Enstitülerin geliştirdikleri teknolojileri ve ürünleri sergilediklerini aktaran Aydın, etkinliğin 7'den 70'e hitap eden bir ortam olduğunu kaydetti. Bilim ve Toplum Başkanlıklarının geliştirdiği öğretici etkinlikleri, her yaştan ziyaretçilerle buluşturduklarına değinen Aydın, onların heyecanlarına burada ortak olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

"Gençlerimize öz güven aşılıyoruz"

Aydın, TÜBİTAK'ın her geçen yıl daha büyük bir coşkuyla buraya katıldığını vurgulayarak, burada farklı merkez ve enstitülerin deneyim alanları bulunduğunu ve ürünlerini sergilediklerini bildirdi. TÜBİTAK için Türkiye'de araştırma ve yenilik ekosisteminin güçlenmesi adına, altyapıların çok önemli olduğunun altını çizen Aydın, bu manada ciddi destekler verdiklerini belirtti. TEKNOFEST'in geleceğin nitelikli insan kaynağına ulaşabilmek, onu motive edebilmek, yüreklendirebilmek adına inanılmaz bir ortam sağladığını dile getiren Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buraya gelen çocuklarımız, hem TÜBİTAK'ı, hem diğer ilgili kurumları yakından tanıyorlar. Türkiye'nin son yıllardaki elde ettiği başarılara, farklı sektörlerde geliştirdiği teknolojilere şahitlik ediyorlar. Bu, toplumumuzun her yaşta özgüvenini artıran bir etkinlik. TÜBİTAK olarak TEKNOFEST'te 16 yarışma düzenliyor, gençlerimize öz güven aşılıyoruz. Onların heyecanlarını çoğaltıyoruz. Onun için bu etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz. O manada daha küçük yaşlardan bu insan kaynağına ulaşmak, onlarda bilim ve teknolojiye olan ilgiyi ve heyecanı artırmak adına inanılmaz bir ortam ve fırsat."

"TÜBİTAK destekleri çeşitlendiriliyor"

Aydın, TÜBİTAK'ın bu yıl sürdürdüğü çalışmalara da dikkati çekerek, Kurumun akademiden sanayiye geniş alanlarda destekler vermeye devam ettiğini söyledi. Desteklerini her geçen yıl çeşitlendirdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz destekleri, gelişen teknoloji ve çeşitlenerek artan ihtiyaçlara göre yeniden dizayn ediyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarında, insan kaynağımızı burslarımızla, destek mekanizmalarımızla geliştiriyor, zenginleştiriyor, elimizden gelenin en iyisini en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA
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