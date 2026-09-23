TÜBİTAK yeşil dönüşüm çağrısında büyük işletmelere 51,5 milyon lira üst sınır koydu - Son Dakika
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TÜBİTAK yeşil dönüşüm çağrısında büyük işletmelere 51,5 milyon lira üst sınır koydu

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TÜBİTAK'ın Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2026-2 kapsamında sürdürülebilir tarım ve akıllı ulaşım projeleri de desteklenecek. Büyük işletmeler için proje bütçesi üst sınırı 51,5 milyon lira olan çağrıda ön kayıtlar 8 Ekim'de, kapanış 12 Ekim'de.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), sanayide enerji ve su tasarrufu sağlayacak, atıkları azaltacak ve yeşil teknolojilerin ticarileşmesini hızlandıracak AR-GE projeleriyle birlikte sürdürülebilir tarım ve akıllı ulaşım projelerine de "yeşil dönüşüm" desteği sağlayacak.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre "Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2026-2", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında yürütülecek.

Çağrıyla sanayinin yeşil dönüşümünün teknoloji ve yenilik yoluyla hızlandırılması, yeşil dönüşüme uyumlu ürün ihracatının artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Türkiye'nin başta Avrupa Birliği olmak üzere dış pazarlardaki rekabetçiliğinin güçlendirilmesi ve özel sektör kuruluşları arasında AR-GE işbirliğinin yaygınlaştırılması da beklenen etkiler arasında bulunuyor.

Projeler, iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı konularını içerecek. Yeşil ve sürdürülebilir tarım ile sürdürülebilir akıllı ulaşım da desteklenecek projeler arasında yer alacak.

Yeni prototip geliştirme, mevcut prototipleri iyileştirme, doğrulama testleri, pilot üretim ve büyük ölçekli demonstrasyon çalışmaları desteklenebilecek. Projelerde ölçek büyütme faaliyetleri yürütülmesi gerekecek.

Proje bütçesi üst sınırı 51,5 milyon lira

TÜBİTAK desteği ile firma öz kaynak katkısından oluşan proje bütçesinin üst sınırı, mikro ve küçük KOBİ'ler için 15 milyon lira, orta ölçekli KOBİ'ler için 24 milyon lira, büyük işletmeler için 51,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kabul edilen bütçenin büyük işletmelerde yüzde 70'i, KOBİ'lerde yüzde 80'i, deprem bölgesindeki KOBİ'lerde yüzde 90'ı geri ödemeli destekle karşılanacak. Kalan tutarı kuruluşlar öz kaynaklarından sağlayacak.

Deprem bölgesine yönelik oran, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki KOBİ'ler için uygulanacak.

Proje sonunda belirlenen geri ödemeli destek tutarının büyük işletmelerde yüzde 50'si, KOBİ'lerde yüzde 60'ı hibeye dönüşecek. Kalan tutarın geri ödemesi, proje desteğinin bitiminden bir yıl sonra başlayacak ve yılda iki taksitle yapılacak. Geri ödemesiz dönem dahil toplam süre 4 yılı aşamayacak.

Çağrılar kapsamında kuruluş başına toplam geri ödemeli destek üst sınırı, mikro ve küçük KOBİ'lerde 500 bin dolar, orta ölçekli KOBİ'lerde 800 bin dolar, büyük işletmelerde 1,5 milyon dolar olarak uygulanacak. Bu sınırların hesabında önceki çağrılarda desteklenen projeler de dikkate alınacak.

Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet, teçhizat, yazılım, yayın, malzeme ve sarf giderleri destek kapsamında yer alacak.

En fazla 3 ortak şartı

Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tek başına veya en fazla 3 ortaklı projelerle başvurabilecek.

Kuruluşların çağrıdaki mali yeterlilik koşullarını karşılaması da aranacak. Bütçesi 25 milyon lirayı aşan projeler için ekonomik fizibilite raporu istenecek.

Projeye katılan her kuruluşta proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine sahip bir proje personeli bulunması gerekecek. Farklı alanda eğitim alanların proje konusundaki deneyimleri de dikkate alınacak.

Projelerde çevresel, sosyal ve iş sağlığı ile güvenlik riskleri değerlendirilecek. Dünya Bankasının kısıtlı listesindeki faaliyetler ile savunma sanayisine yönelik faaliyet gösteren veya çıktıları bu alana yönelik olan kuruluşlar desteklenmeyecek.

Başvurular, endüstriyel AR-GE içeriği ve yenilik düzeyi, proje planı ve kuruluş altyapısının uygunluğu ile çıktıların ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme potansiyeli üzerinden değerlendirilecek.

Elektrik ve su kullanımı ile atıkların azaltılması ana hedefler

Proje süresi, uzatmalar dahil en fazla 24 ay olacak.

Başarı ölçütleri arasında üretim birimi başına elektrik veya su tüketiminin en az yüzde 10 azaltılması, geri dönüştürülemeyen atık miktarının en az yüzde 10 düşürülmesi ve yenilikçi yeşil teknoloji çözümleri geliştirilmesi bulunuyor. Projede hedeflenen göstergelerden en az birine ulaşıldığının proje sonunda veya tamamlanmasını izleyen birinci ya da üçüncü yıl sonunda doğrulanması gerekecek.

Kuruluş bazlı ön kayıt başvuruları için son tarih 8 Ekim, çağrı kapanış tarihi ise 12 Ekim olacak. Proje başvuruları, ön kayıt onayının ardından elektronik ortamda e-imzayla gönderilecek.

Kaynak: AA
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