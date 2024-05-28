TÜDKİYEB Başkanı: Belediyeler Kurban Bayramı'nda Yetiştiricilere Yardımcı Olmalı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı: Belediyeler Kurban Bayramı'nda Yetiştiricilere Yardımcı Olmalı

TÜDKİYEB Başkanı: Belediyeler Kurban Bayramı\'nda Yetiştiricilere Yardımcı Olmalı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesi belediyelere çağrıda bulunarak, belediyelerin bayramı gelir kapısı olarak düşünmeden yetiştiricilere yardımcı olmasını istedi. Çelik, kurbanlık talebinde düşüş olabileceğini ve enflasyonun satışları olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, kurbanlık alacak vatandaşlara hayvanın kurbanlık vasıflarını taşıması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

28.05.2024 11:09
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyelere çağrıda bulunarak, "Belediyelerimizin yılda bir kez idrak ettiğimiz bayramı gelir kapısı olarak düşünmeden yetiştiricilerimize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın İslam alemi için özel ve önemli bir bayram olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı için yetiştiricilerin hazırlıklarını tamamladığına işaret eden Çelik, "Kurbanlık varlığında bir sıkıntı olmayacak. Vatandaşlarımızın kurbanlık temininde sıkıntı yaşamayacağını ve yeterli sayıda kurbanlık hayvanın satışa hazır olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, kurbanlık talebi noktasında bir düşüş olabileceğinin altını çizerek, enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücünün düşmesinin satışları olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Kurbanlık fiyatlarının bölgelere göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Çelik, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte canlı kilogram fiyatının 230 lira ile 280 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız küçükbaş kurbanlıkları 8-15 bin lira arasında bir fiyatla alabilecek. Bazı özel kurbanlıkların fiyatları daha yüksek olabilir. Geçmiş yıllarda genelde düşük fiyatlar ilan eden Diyanet Vakfı da bu yıl hisse bedeli olarak 11 bin 750 lira gibi bize göre makul bir fiyat açıklamıştır. Bu da sektörümüz adına memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Koyun ve keçinin bir yaşını doldurması gerekmektedir"

Kurban satış yerleri ile ilgili belediyelere çok önemli görevler düştüğüne işaret eden Çelik, belediyelerin yetiştiricilerden aldığı yüksek işgaliye parasının kurbanlık fiyatlarına yansıdığını vurguladı. Çelik, "Belediyelerimizin yılda bir kez idrak ettiğimiz bir bayramı gelir kapısı olarak düşünmeden yetiştiricilerimize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Kurbanlık alacak vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Öncelikle kesilecek hayvanların kurbanlık vasıflarını taşıması gerekiyor. Kurbanlık olacak küçükbaş hayvanlar sağlıklı koyun ve keçi olmasına göre 30-40 kilogramın altında olanlar tercih edilmemelidir. Kurban edilecek koyun ve keçinin bir yaşını doldurması gerekmektedir. Ancak besili ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kurbanlıkta erkek hayvanların tercih edilmesi son derece önem arz etmektedir. Dolayısıyla gebe ve damızlık dişi hayvanlar kurban edilmemelidir. Uygun olmayan hayvanların kurbanlık olarak satılmaması gerekir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından sunulan 'Tarım Cebimde' uygulamasından hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebilecektir. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı: Belediyeler Kurban Bayramı'nda Yetiştiricilere Yardımcı Olmalı - Son Dakika

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