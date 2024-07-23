TÜDKİYEB Başkanı: Çoban sorunu yerli istihdamla çözülmeli - Son Dakika
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Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı: Çoban sorunu yerli istihdamla çözülmeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununun yerli istihdamla çözülmesini önererek, çobanlığın cazip hale getirilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması gerektiğini belirtti. Çelik, çoban sorununun sektörün gelişimini olumsuz etkilediğini ve yatırımcıları uzaklaştırdığını ifade etti. Ayrıca, göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin çoban yokluğu nedeniyle hayvanlarını yaylalara ve meralara çıkaramadıklarını ve bu durumun işletmelerini kapatmalarına veya hayvanlarını kesmelerine yol açtığını söyledi.

23.07.2024 11:07
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununun yerli istihdamla çözülmesini önererek, "Başta sosyal güvenlik sorunları çözülerek çobanlığın cazip hale getirilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması gerekiyor." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çoban istihdamı sorunu yaşadıklarını vurguladı.

Ülkede yaşanan çoban sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Çoban sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmazsa sektör zarar görecektir. Çoban ihtiyacı öncelikle yerli çobanlar ile karşılanmalı. Başta sosyal güvenlik sorunları çözülerek çobanlığın cazip hale getirilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması gerekiyor. Karşılanamazsa yabancı çobanlara ilişkin mevzuat çalışmaları ilgili ülkelerle de görüşülmek suretiyle çözülmeli. Bazı işletmelerimizde yabancı çoban istihdam ediliyor, bunlarla ilgili de yasal düzenleme gerekli." ifadelerini kullandı.

Çelik, çoban sorunun sektörünün gelişimini de olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, sorunun sektöre yatırım yapacakları uzaklaştırdığını kaydetti.

Çoban sorununun kanayan bir yara haline geldiğine işaret eden Çelik, özellikle göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin hayvanlarını yaylalara ve meralara çoban yokluğu nedeniyle çıkaramadıklarını, bu yüzden ya hayvanlarını kesime ya da işletmelerini kapatma yoluna gittiklerini söyledi.

Çelik, tarımda her şeyden çok insan gücüne ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Verilen her türlü tarımsal desteklemelere rağmen insan gücüne daha çok ihtiyaç var. Emek isteyen bir mesleğimiz var. Sektörümüze sağlanan destekler de çok kıymetli. Yetiştiricilerimize can suyu oluyor ama çoban sıkıntısı yaşandığında desteğin bir kıymeti kalmıyor. Sektörün içinde olmayan, anlattıklarımı bilemez. Bu yüzden sektörümüzle ilgili kararları birlikte almamız daha faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı: Çoban sorunu yerli istihdamla çözülmeli - Son Dakika

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