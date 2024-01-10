 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜDKİYEB Genel Başkanı: Ziraat Mühendisliği Tarımın Gelişimi İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi

TÜDKİYEB Genel Başkanı: Ziraat Mühendisliği Tarımın Gelişimi İçin Önemli

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım sektörünün gelişmesi için ziraat mühendisliğine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, tarımın ülke için stratejik bir sektör olduğunu ve ziraat mühendisliği mesleğine gereken değerin verilmesinin tarım sektörünün gelişimine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı: Ziraat Mühendisliği Tarımın Gelişimi İçin Önemli
10.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:29
Abone Ol

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım sektörünün gelişmesi için ziraat mühendisliğine önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, tarımsal öğretimin 178. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin kalkınmasında ve insanlara gıda sağlanmasında tarımın, çiftçinin, üretici ve yetiştiricinin önemine işaret etti.

Sadece bitkisel ve hayvansal üretimi değil birçok disiplini bünyesinde bulundurması nedeniyle ziraat mühendisliğinin ülke tarımı için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu önem ziraat mühendislerinin ülke tarımındaki görev ve sorumluluklarını daha da artırmaktadır. Tarımın ülkemiz için en stratejik sektörlerden birisi olduğu göz ardı edilmeden bu sektöre hizmet eden aktörlerinden birisi olan ziraat mühendisliği mesleğine gereken değerin verilmesi, tarım sektörünün gelişimine ve ülkemiz menfaatine olumlu yansıyacaktır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nihat Çelik, Türkiye, Üretim, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı: Ziraat Mühendisliği Tarımın Gelişimi İçin Önemli - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı: Ziraat Mühendisliği Tarımın Gelişimi İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement