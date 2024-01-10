TÜDKİYEB Genel Başkanı: Ziraat Mühendisliği Tarımın Gelişimi İçin Önemli

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım sektörünün gelişmesi için ziraat mühendisliğine önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, tarımsal öğretimin 178. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin kalkınmasında ve insanlara gıda sağlanmasında tarımın, çiftçinin, üretici ve yetiştiricinin önemine işaret etti.

Sadece bitkisel ve hayvansal üretimi değil birçok disiplini bünyesinde bulundurması nedeniyle ziraat mühendisliğinin ülke tarımı için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu önem ziraat mühendislerinin ülke tarımındaki görev ve sorumluluklarını daha da artırmaktadır. Tarımın ülkemiz için en stratejik sektörlerden birisi olduğu göz ardı edilmeden bu sektöre hizmet eden aktörlerinden birisi olan ziraat mühendisliği mesleğine gereken değerin verilmesi, tarım sektörünün gelişimine ve ülkemiz menfaatine olumlu yansıyacaktır."