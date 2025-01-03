TÜED Başkanı Ergün: TÜİK Enflasyonu Düşürüyor

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin "TÜİK, her yıl aynı dönemde nedense enflasyonu düşürüp; emekli ve memur maaş zamlarının düşük çıkmasını sağlıyor. Sonra da dar ve sabit gelirli milyonların bu rakamlara inanmasını bekliyor. Elbette inanmıyoruz. Elbette kabul etmiyoruz. TÜİK bu yaklaşımlarıyla, milyonların vebaline girmektedir, milyonların bedduasını almaktadır" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ergün, şunları kaydetti:

"TÜİK, Aralık 2024 ayı TÜFE oranını yüzde 1,03 olarak açıklıyor. İTO yüzde 1,74 olarak ENAG ise yüzde 2,34 olarak açıklıyor. Türk-İş'in açlık sınırı artış oranı ise aralık ayında yüzde 2,54 açıklandı. Bunların ortalamasını alıp bir hesap yapsanız bile yüzde 2 gibi bir rakam ortaya çıkar.

TÜİK, her yıl aynı dönemde nedense enflasyonu düşürüp; emekli ve memur maaş zamlarının düşük çıkmasını sağlıyor. Ortaya, bu hesapların nasıl yapıldığını gösterecek bir sepet de açıklayamıyor. Sonra da dar ve sabit gelirli milyonların bu rakamlara inanmasını bekliyor. Elbette inanmıyoruz. Elbette kabul etmiyoruz. TÜİK bu yaklaşımlarıyla, milyonların vebaline girmektedir, milyonların bedduasını almaktadır.

Bu artışla, geçen 6 aylık TÜFE oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Yani; işçi ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı ocak 2024 zammı olarak alacak ve temmuz ayına kadar bu rakamla yaşamaya çalışacak.

Kök aylığı 6-7 bin TL civarında bağlanan yeni emeklilerin bu oranlarla 12 bin 500 TL üzerine çıkabilmeleri onlarca yıl mümkün olamayacaktır. Bu emekliler, yıllarca yoksul emekliliği, hatta açlık emekliliği yaşayacaklardır.

En düşük emekli aylığı, asgari geçim endeksi olarak kabul edilen asgari ücret seviyesine çekilmeli, İntibak Yasası çıkarılıp haksızlıklar giderilene kadar da emeklilere seyyanen en az 15 bin TL seyyanen artış uygulanmalıdır. Böylelikle, emekliler arasında giderek açılan gelir makası da yeniden kapanmaya başlayacaktır.

Kiraların yüzde 58,51 olarak uygulanacak olması bile, emeklilere seyyanen bir artış yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu artış sistemi değişmelidir. İntibak yasası acilen parlamento gündemine alınmalı ve haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. TÜFE'ye endeksli artış emekliyi fakirliğe sürüklemektedir. Sosyal güvenliğin, külfet-nimet dengesi bozulmuştur.

Memurlarımıza geçmişte yapılan ve bugün yaklaşık 15 bin TL'yi bulan artışın, memur emeklilerimiz ile bütün emeklilerimize uygulanması en büyük temennimizdir. Böylelikle bir haksızlık ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca memur emeklilerimize de yüzde 11,54 oranında yapılacak olan artış yeterli değildir, eşitlikçi değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, emeklilerimizin yaşadığı bu yoksullaşma sürecine dur demesi ve seyyanen bir zammı açıklayarak, toplumun en mağdur kesimi haline gelen emeklilerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürmesidir. Emeklilerimiz bu beklenti içerisindedir."