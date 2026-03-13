TÜFE Artış Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜFE Artış Beklentisi Yükseldi

13.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB anketine göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi %25,38'e yükseldi, büyüme beklentisi ise düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den 25,38'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,89 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,18'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 24,11'den 25,38'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,10'dan 22,17'ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,11'den 17,30'a çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,0933'ten 50,9685'e inerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 52,3945'ten 52,6965'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 26,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 31,6 milyar dolara, gelecek yıl için de 29,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara çıktı.

Cari yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,8'e geriledi

Ankette cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9'dan 3,8'e inerken gelecek yıl için yüzde 4,3 olarak korundu.

Martta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,41 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,31 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,48'e çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE Artış Beklentisi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:47:10. #.0.5#
SON DAKİKA: TÜFE Artış Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.