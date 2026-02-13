TÜFE Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

TÜFE Beklentisi Yükseldi

13.02.2026 10:59
TCMB anketine göre TÜFE artış beklentisi yıl sonu için %24,11'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,54'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693'ten 51,0933'e gerilerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879'dan 52,3945'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 25,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 26,3 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 29,5 milyar dolardan 29,9 milyar dolara çıktı.

Cari yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,9 olarak korundu

Ankette, cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9, gelecek yıl için de yüzde 4,3 olarak korundu.

Şubatta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,08, ikinci toplantı beklentisi yüzde 34,98 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,69 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,67'ye çıktı.

