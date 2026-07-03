TÜFE'de Eğitim Grubu Yüzde 46,10 Artış Gösterdi - Son Dakika
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TÜFE'de Eğitim Grubu Yüzde 46,10 Artış Gösterdi

03.07.2026 10:43
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Haziranda TÜFE yıllık artışı yüzde 32,11; eğitim grubunda en yüksek artış yüzde 46,10 olarak kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 46,10 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,99, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre düşüş gösteren gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,05 ile ulaştırma oldu. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 3,46 ile alkollü içecekler ve tütün olarak hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da yüzde 2,30 artış gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime katkıları ise ulaştırmada eksi 0,01, gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Yıllık değişimler

Haziranda, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 14,18 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 46,10 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45, ulaştırmada yüzde 31,15, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış görüldü.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 26'sında düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı, 138 alt sınıfın endeksinde ise artış kaydedildi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık

Yıllık

TÜFE

0,99

32,11

Gıda ve alkolsüz içecekler

0,17

35,45

Alkollü içecekler ve tütün

3,46

34,15

Giyim ve ayakkabı

-0,18

14,18

Konut

2,30

45,14

Mobilya ve ev eşyası

1,98

22,32

Sağlık

1,17

33,62

Ulaştırma

-0,05

31,15

Bilgi ve iletişim

1,87

25,57

Eğlence ve kültür

1

25,39

Eğitim

1,72

46,10

Lokanta ve konaklama

2,11

31,61

Sigorta ve finansal hizmetler

1,06

28,07

Çeşitli mal ve hizmetler

1,04

22,71

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,66, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 16,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,18 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,49 artış şeklinde oldu.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,79 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 33,51 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,4833,51
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,6631,18
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,4629,84
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,4131,88
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE0,9232,01
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE0,7930,45
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE'de Eğitim Grubu Yüzde 46,10 Artış Gösterdi - Son Dakika

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