TÜGİAD Dijital Akademi Başkanı Adnan Taha Tuğrul oldu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Dijital Akademi Başkanlığına Adnan Taha Tuğrul getirildi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Dijital Akademi Başkanlığına yönetim kurulu kararı ile Adnan Taha Tuğrul seçildi. TÜGİAD'ın yenilikçi bakış açısı ile dijital dönüşüme verdiği öneminin farkında olarak görevini sürdüreceğini belirten Adnan Taha Tuğrul, kendisini bu göreve getiren Genel Başkan Nilüfer Çevikel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Dijital dönüşümün çalışmaları arasında öncelikli sırada yer aldığını ve göreve geldiği ilk günden itibaren bu anlamda çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Göreve geldiğimiz ilk gün de dijital dönüşümün öneminden bahsetmiştik. Bugün bu alanda önemli yol kat ettik. Türkiye'nin yeniliklere erken adapte olup, hareket geçmesi için gençlerimizi eğitmek ve geleceğe hazırlamak istiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları tek çatı altında toplayıp, daha hızlı hareket etmek istedik. Bu anlamda Adnan Taha Tuğrul arkadaşımızı Digital Akademi Başkanlığına getirdik. Birlikte güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

TÜGİAD olarak dijital dönüşümün parçalarından olan yazılım ve programcılıkta Türkiye'nin Pazar payını büyütmek için teknoloji şirketleri ve Start-up'ların yakın destek verdiklerini hatırlatan Çevikel, "Türkiye'de e-ticaretin gelişmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve dijital organize sanayi bölgelerinin gelişmesi, çok yakın zamanda çıkış noktalarımız olmak zorunda. Ülke olarak kurumsal hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız" açıklamasında bulundu.

E-Ticaretin artık, önemli bir ticaret alanı olduğunu kaydeden Genel Başkan Çevikel, Türkiye'de yeterliliği olan dijital pazarlama uzmanı bulunamadığını hatırlatarak, "Pandemide e-ticaret, 5 yılda kat edeceği mesafeyi 1 yıl içinde kat etti. E-Ticaret yapan işletme sayısı katlanarak artıyor. Bu alanda yaşanan büyüme ile nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç da artmış oldu. Ülkemizde bu alanda 1 milyon istihdam açığı olduğu görülüyor. Nitelikli istihdam kaynağı oluşturmak amacıyla vakit kaybetmeden uzman yetiştirilmesi gerekiyor. Bu uzmanlıkla, uluslararası arenada ürünlerimizin pazarlanması açısından en önemli eksikliği gidermiş olacağız. Eğitimlerimiz arasında e-ticaretin yanında, kripto para ve metaverse alanları da var. Her şubemizin olduğu ilde 1000 üniversite öğrencisine akıllı zeka eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda girişimcilik eğitimleri de yine Dijital Akademi'nin kapsamı içinde yer alıyor" dedi.

Girişimcilik konusunun TÜGİAD'ın yakın markajında olduğunu ifade eden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Domino Ventures sayesinde ilk defa Türk iş insanlarının geniş katılımı ile bir yatırım fonu kurma kararı aldık. Domino, TÜGİAD öncülüğünde Türk iş insanları dernekleri tarafından kurulan Hollanda merkezli bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak tanımlanabilir. Teknolojinin gücünden yararlanan ve global pazarlarda faaliyet gösteren Türk girişimcilere sermaye ve stratejik destek sağlayarak yatırımcılara yüksek getiri sunulacak. 20 milyon euroluk sermayenin büyük kısmı yurt dışından getirilecek. Finansmana erişim sağlamakta zorlanan girişimcilere can suyu olacak bu fon sayesinde girişimciye ve girişimlere yatırım yapmış olacağız. Türk girişimcilere fon sağlayacak bu uygulamanın, hem yatırımcı hem de girişimciler için çok önemli getirileri olacak" diye konuştu. - ANKARA