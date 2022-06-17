TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü

17.06.2022 14:09
TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), iş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak için başlattığı Pazar araştırma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), iş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak için başlattığı Pazar araştırma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya'ya Ticaret Heyeti düzenleyen TÜGİAD'ın son durağı Macaristan oldu. Budapeşte'ye giden 10 kişilik heyet, bir dizi görüşmelerde bulunurken, Macaristan'da yatırım ortamını yerinde incelediler.

Organizasyon hakkında bilgi veren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üyelerimizi yeni pazarlar ile buluşturmak, yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını araştırmak için başlattığımız Ticaret Heyeti etkinliğimize son hızla devam ediyoruz. Yılbaşından bu yana Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya'ya Ticaret Heyeti Düzenledik. Hepsinden de çok olumlu sonuçlar elde ettik. Heyete katılan üyelerimizin büyük çoğunluğu yeni iş birlikleri için imza aşamasına geldi. Bu kez 1998 yılından bu yana ülke olarak Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Macaristan'ı radarımıza aldık. Macaristan Fahri Konsolo su Alpaslan Kaya'nın desteği ve yönlendirmesiyle düzenlediğimiz bu Ticaret Heyeti de diğerleri gibi olumlu sonuçlar doğurdu. Bu ülkede Türk girişimcileri büyük fırsatlar var. Gerek yatırım gerek iş birliği gerekse ihracat açsından taleplerle karşılaştık. Kısa süre içinde somut adımları görebiliriz" dedi.

Macaristan ziyaretine Macaristan Yatırım Ajansı (HIPA) CEO'su Mrton Szab ve ekibi ile görüşmelerle başlayan TÜGİAD Heyeti, Macaristan'ın ekonomik ve yatırım ortamı, firmalar sağlanan teşvik ve destekler konusunda ayrıntılı bilgi aldı. Macaristan'ın Türkiye Büyükelçiliğini de ziyaret eden heyet, büyükelçinin yeni atanması ve henüz göreve başlamaması nedeniyle Maslahatgüzar Meltem Güney ve Ticaret Müşaviri Meral Şengül ile görüştü. Heyet daha sonra Macaristan Kültür ve İnovasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Lazslo Gyorgyi'yi makamında ziyaret etti.

Genç girişimcilerle bir araya geldiler.

TÜGİAD Heyeti, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar genç girişimcilerle de buluştu. Yirmi binin üzerinde üyesi bulunan Macaristan Genç Girişimciler Derneği'nin (FIVOS) düzenlediği TÜGİAD-FIVOS Ekonomik Forumu'nda FIVOS Başkanı Patrik Kovacs ile bir araya gelen heyet, FIVOS üyeleriyle de ikili görüşmeler yaptılar. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, FIVOS ile uzun yıllardır Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu JEUNE çatısı altında paydaş olarak hareket ettiklerini ve genç girişimciler için birçok ortak proje ürettiklerini belirterek, ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde de iki ülke yararına artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliğinin yönetimine seçildi TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü
Kaynak: İHA

Macaristan, Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:46:42. #1.11#
SON DAKİKA: TÜGİAD, iş birliği fırsatları için gittiği Macaristan'da büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement