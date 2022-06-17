TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü - Son Dakika
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TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü

17.06.2022 14:02
TÜGİAD, Macaristan'da ilgi gördü

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), iş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak için başlattığı pazar araştırma çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), iş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak için başlattığı pazar araştırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya'ya Ticaret Heyeti düzenleyen TÜGİAD'ın son durağı Macaristan oldu. Budapeşte'ye giden 10 kişilik heyet, bir dizi görüşmelerde bulunurken, Macaristan'da yatırım ortamını yerinde inceledi.

İş birliği ve yatırım olanaklarını araştırmak ve yerinde incelemek için pazar araştırması çalışmasına başlayan TÜGİAD, Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya'nın ardından Macaristan'a da bir heyet gönderdi.

"KISA SÜRE İÇİNDE SOMUT ADIMLARI GÖREBİLİRİZ"

Organizasyon hakkında bilgi veren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üyelerimizi yeni pazarlar ile buluşturmak, yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını araştırmak için başlattığımız Ticaret Heyeti etkinliğimize son hızla devam ediyoruz. Yılbaşından bu yana Kırgızistan, Azerbaycan ve Makedonya'ya Ticaret Heyeti Düzenledik. Hepsinden de çok olumlu sonuçlar elde ettik. Heyete katılan üyelerimizin büyük çoğunluğu yeni iş birlikleri için imza aşamasına geldi. Bu kez 1998 yılından bu yana ülke olarak Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Macaristan'ı radarımıza aldık. Macaristan Fahri Konsolosu Alpaslan Kaya'nın desteği ve yönlendirmesiyle düzenlediğimiz bu Ticaret Heyeti de diğerleri gibi olumlu sonuçlar doğurdu. Bu ülkede Türk girişimcileri büyük fırsatlar var. Gerek yatırım gerek iş birliği gerekse ihracat açsından taleplerle karşılaştık. Kısa süre içinde somut adımları görebiliriz" dedi.

Macaristan ziyaretine Macaristan Yatırım Ajansı (HIPA) CEO'su Márton Szabó ve ekibi ile görüşmelerle başlayan TÜGİAD Heyeti, Macaristan'ın ekonomik ve yatırım ortamı, firmalar sağlanan teşvik ve destekler konusunda ayrıntılı bilgi aldı. Macaristan'ın Türkiye Büyükelçiliğini de ziyaret eden heyet, büyükelçinin yeni atanması ve henüz göreve başlamaması nedeniyle Maslahatgüzar Meltem Güney ve Ticaret Müşaviri Meral Şengül ile görüştü. Heyet daha sonra Macaristan Kültür ve İnovasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Lazslo Gyorgyi'yi makamında ziyaret etti.

HEYET, GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

TÜGİAD Heyeti, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar genç girişimcilerle de buluştu. Yirmi binin üzerinde üyesi bulunan Macaristan Genç Girişimciler Derneği'nin (FIVOS) düzenlediği TÜGİAD-FIVOS Ekonomik Forumu'nda FIVOS Başkanı Patrik Kovacs ile bir araya gelen heyet, FIVOS üyeleriyle de ikili görüşmeler yaptılar. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, FIVOS ile uzun yıllardır Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu JEUNE çatısı altında paydaş olarak hareket ettiklerini ve genç girişimciler için birçok ortak proje ürettiklerini belirterek, ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde de iki ülke yararına artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

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