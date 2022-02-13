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TÜGİK Genel Başkanı Güral: "KDV indirimi KOBİ'lere can suyu olacak" - Son Dakika

TÜGİK Genel Başkanı Güral: "KDV indirimi KOBİ'lere can suyu olacak"

13.02.2022 14:40
TÜGİK Genel Başkanı Güral: "KDV indirimi KOBİ'lere can suyu olacak"

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, KOBİ'lerin satışını artıracak olmasının yanı sıra vatandaşa da olumlu yansıyacağını bildirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, KOBİ'lerin satışını artıracak olmasının yanı sıra vatandaşa da olumlu yansıyacağını bildirdi.

Güral, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan söz konusu indirimi değerlendirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin, KOBİ'ler başta olmak üzere, birçok büyüklükteki işletmenin satışlarına ve iş hacimlerine olumlu katkıda bulunacağını belirten Güral, şunları kaydetti:

"Gıda başta olmak üzere türevleriyle birçok işletmeye olumlu yansımaları olan yüzde 1 KDV kararının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirtmek isteriz. Sadece işletmelere katkı olarak yansıyacağına değil, vatandaşların alım gücünü artıracağı için kısa vadede enflasyonu da stabil hale getireceğine inanıyoruz. KDV indirimi piyasayı canlandıracaktır. Yüzde 1 KDV, Türk ekonomisine ve KOBİ'lere deyim yerindeyse 'can suyu' olacak."

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, cumhurbaşkanı, Erkan Güral, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜGİK Genel Başkanı Güral: 'KDV indirimi KOBİ'lere can suyu olacak' - Son Dakika Ekonomi


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