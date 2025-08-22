TÜİK 2025 2. Çeyrek İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2'nci çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,9, çalışılan saat endeksinin yüzde 0,6, bürüt ücret-maaş endeksinin ise yüzde 43,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2'nci çeyrek iş gücü girdi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı Nisan-Haziran aylarından oluşan 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,2 arttı. Çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 arttı. Alt sektörlerde endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,3, inşaat sektöründe yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi ise 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,9, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 44,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 44,6, inşaat sektöründe yüzde 42,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 45,2 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 43,6, inşaat sektöründe yüzde 41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 44,5 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 49,6, inşaat sektöründe yüzde 49 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,8, inşaat sektöründe yüzde 14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,4 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 15 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14 arttı.