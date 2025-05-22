TÜİK 2025 İş Gücü Verilerini Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 1'inci çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,4, çalışılan saat endeksinin yüzde 2,4, brüt ücret-maaş endeksinin yüzde 44,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 1'inci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,5, inşaat sektöründe yüzde 43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,2 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı. Çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,6, inşaat sektöründe yüzde 41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43 arttı. Saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,4, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,1 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,1 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,9, inşaat sektöründe yüzde 46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 42,6 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı. Saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,7 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,8, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.