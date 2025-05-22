TÜİK 2025 İş Gücü Verilerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK 2025 İş Gücü Verilerini Açıkladı

TÜİK 2025 İş Gücü Verilerini Açıkladı
22.05.2025 11:04
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2025 1. çeyrek sonuçlarına göre, istihdam ve ücret endeksleri artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 1'inci çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,4, çalışılan saat endeksinin yüzde 2,4, brüt ücret-maaş endeksinin yüzde 44,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 1'inci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,5, inşaat sektöründe yüzde 43,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,2 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı. Çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,6, inşaat sektöründe yüzde 41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43 arttı. Saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,4, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,1 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,1 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,9, inşaat sektöründe yüzde 46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 42,6 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı. Saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,7 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,8, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK 2025 İş Gücü Verilerini Açıkladı - Son Dakika

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