TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı - Son Dakika
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TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı

20.04.2022 11:25
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), martta aylık yüzde 7,29, yıllık yüzde 105,82 arttı.

TÜİK, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini yayınladı. Buna göre; YD-ÜFE'de, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,47 artış oldu.

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı

İMALAT SEKTÖRÜNDE YURT DIŞI ÜRETİM FİYATI AYLIK YÜZDE 7,27 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,20, imalatta yüzde 7,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında artış yüzde 4,86 oldu.

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı

ENERJİDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 240,52 OLDU

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış şeklinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
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Enflasyon, TÜİK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı - Son Dakika
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