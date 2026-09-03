TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı; havayolu yüzde 56,26 ile en çok pahalanan oldu - Son Dakika
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TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı; havayolu yüzde 56,26 ile en çok pahalanan oldu

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TÜİK verilerine göre Ağustos'ta en fazla fiyat artışı yüzde 56,26 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında görüldü. En çok ucuzlayan ise yüzde 21,5 ile diğer taze meyveler oldu; TÜFE aylık yüzde 1,84 arttı.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 56,26 fiyat artışı görülen hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 21,5 azalışla diğer taze meyveler kategorisindeki ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ağustos ayında en fazla fiyat artışı yüzde 56,26 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 21,5 ile diğer taze meyveler kategorisindeki ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; yükseköğretim eğitimi yüzde 25,37, yumurtalar yüzde 15,7, motorin (mazot) yüzde 14,07, benzin yüzde 9,14, hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 8,52, mücevherat ve kol saatleri yüzde 8,46 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; turunçgiller yüzde 17,92, üzümsü meyveler yüzde 12,78, sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler yüzde 10,1, yeşil baklagil sebzeleri yüzde 8,84, meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 7,16 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı; havayolu yüzde 56,26 ile en çok pahalanan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı; havayolu yüzde 56,26 ile en çok pahalanan oldu - Son Dakika
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