TÜİK: Girişimlerin yüzde 92,7'si 2026'da sabit hat internet kullandı

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullandı. Sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimler içinde 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olanların oranı yüzde 52,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullandı. Sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları incelendiğinde; girişimlerin yüzde 47,1'inin 100 Mbit/s'den az, yüzde 43,7'sinin 100-999 Mbit/s, yüzde 9,2'sinin ise 1 Gbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olduğu görüldü. Sabit hat internet bağlantısı kullanan girişimler içinde 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip olanların oranı yüzde 52,9 oldu.

Girişimlerin yüzde 57,7'si sosyal medya kullandı

Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı, 2025 yılında yüzde 55,2 iken 2026 yılında yüzde 57,7 oldu. Bu oran çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; sosyal medya kullanım oranının 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 55,0, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 68,4, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 86,6 olduğu görüldü.

Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde; 2026 yılında bu oranın en yüksek olduğu faaliyetler sırasıyla yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri, yüzde 83,1 ile finans ve sigorta ve yüzde 81,1 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı oldu. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranının en düşük olduğu faaliyetler ise yüzde 40,7 ile inşaat, yüzde 42,7 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 56,9 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri olarak gerçekleşti.

Girişimlerin yüzde 17,1'i e-satış yaptı

İnternet veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla satış yapan girişimlerin oranı 2024 yılında yüzde 13,6 iken 2025 yılında yüzde 17,1 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapan girişimlerin oranı incelendiğinde; bu oranın 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 18,3, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde e-satış oranı yüzde 43,3 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre e-satış yapan girişimlerin oranı incelendiğinde; bu oranın en yüksek olduğu faaliyet yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri oldu. Bunu yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetleri takip etti.

Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı yüzde 15,2 oldu

Bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı 2026 yılında yüzde 15,2 oldu. Bu oran, 2024 yılında yüzde 13,4'tü. Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 10,8'inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 29,8'inin, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 73,3'ünün bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam ettiği görüldü.

Girişimlerin yüzde 6,4'ü bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı işe aldı veya almayı denedi

Girişimlerin yüzde 6,4'ü 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanını işe aldı veya almayı denedi. 2023 yılında ise bu oran yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı işe alan veya almayı deneyen girişimlerin yüzde 31,7'si 2025 yılında işe alım sürecinde bir güçlük yaşadığını beyan etti.

İşe alım sürecinde güçlük yaşayan girişimler karşılaştıkları güçlük türlerine göre incelendiğinde; yeterli sayıda veya uygun aday başvurusu olmaması güçlüğünü yaşayan girişimlerin oranı yüzde 55,7, adayların ilgili alanda gerekli niteliklere (eğitim/öğretim) sahip olmaması güçlüğünü yaşayanların oranı yüzde 71,8, ilgili iş deneyimine sahip olmaması güçlüğünü yaşayanların oranı yüzde 71,0 ve adayların yüksek ücret beklentisiyle karşılaşanların oranı yüzde 82,6 oldu.

Ücretli bulut bilişim kullanımı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 57,0 oldu

Ücretli bulut bilişim kullanım oranı, 2026 yılında yüzde 20,2 oldu. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının yüzde 57,0 olduğu, bunu yüzde 33,3 ile 50-249 çalışanı olan girişimlerin, yüzde 16,7 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görüldü.

Ücretli bir bulut bilişim hizmeti kullanan girişimlerin oranı 2026 yılında ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde; bu oranın en yüksek olduğu faaliyetler sırasıyla yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri, yüzde 46,3 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 43,2 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı oldu. En düşük oranlar ise yüzde 10,8 ile inşaat, yüzde 12,6 ile konaklama ve yiyecek hizmeti ve yüzde 16,0 ile ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde gerçekleşti.

Bilgi ve iletişim teknolojileri güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı yüzde 83,0 oldu

Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde herhangi bir güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı 2024 yılında yüzde 76,0 iken 2026 yılında yüzde 83,0 oldu. Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 81,2'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 90,5'inin, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 97,2'sinin bir güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Girişimlerin yüzde 9,4'ü bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlal olayı yaşadı

Girişimlerin yüzde 9,4'ü 2025 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlal olaylarından en az birini yaşadığını beyan etti. Bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlal olaylarından en az birini yaşadığını beyan eden girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 9,3'ünün, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 10,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 8,4'ünün en az bir güvenlik ihlal olayı yaşadığı görüldü.

En yaygın güvenlik ihlali dışarıdan gelen saldırılar nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişememe oldu

Güvenlik ihlali yaşayan girişimler karşılaştıkları ihlal türlerine göre incelendiğinde; 2025 yılında girişimlerin yüzde 6,4'ü dışarıdan gelen saldırılar nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişememe, yüzde 5,6'sı kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim nedeniyle veri kaybı veya bozulması, yüzde 5,3'ü ise izinsiz girişler, dolandırıcılık, oltalama saldırıları veya girişim çalışanlarının kasıtlı eylemleri nedeniyle veri gizliliğinin ihlali olayını yaşadı.