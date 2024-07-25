TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Güven Endeksinin Azaldığını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Güven Endeksinin Azaldığını Açıkladı

TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Güven Endeksinin Azaldığını Açıkladı

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endekslerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

25.07.2024 10:52
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

Kaynak: DHA

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