TÜİK: İnşaat Maliyeti Mayıs Ayında Yüzde 72,78 Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin mayıs ayında aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Aylık malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Yıllık malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 artarken; bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 0,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,10 arttı.