TÜİK: İşsizlik Oranı Yüzde 8,6

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğindeki iş gücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu dönemde yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 16,1 oldu.

TÜİK, 2024 yılının ekim-aralık dönemlerini kapsayan dördüncü çeyreği iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.