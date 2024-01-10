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TÜİK: Kasım ayında sanayi üretimi arttı - Son Dakika
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TÜİK: Kasım ayında sanayi üretimi arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023'ün Kasım ayında Türkiye'nin sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi. Ancak aylık bazda ise yüzde 1,4 azalma yaşandı.

TÜİK: Kasım ayında sanayi üretimi arttı
10.01.2024 - 11:23,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Kasım ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,2 arttığını, aylık yüzde 1,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında sanayi üretim endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.

Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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