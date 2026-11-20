Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin kasım ayında yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, ekim ayında 84,8 iken kasım ayında yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 oldu.

Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,04 artarak 68,4, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 artarak 89,4, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,9 artarak 84,1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 2,5 artarak 105,3 oldu.