TÜİK: Mayıs'ta Mevduat Faizi En Yüksek Reel Getiri! - Son Dakika
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TÜİK: Mayıs'ta Mevduat Faizi En Yüksek Reel Getiri!

TÜİK: Mayıs\'ta Mevduat Faizi En Yüksek Reel Getiri!
09.06.2026 10:43
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TÜİK, mayıs ayında mevduat faizinin aylık en yüksek reel getiriyi sağladığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında finansal yatırım araçları arasında aylık en yüksek reel getirinin mevduat faizinde olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 1,23, Amerikan Doları yüzde 1,24, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,53 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 5,91 ve Amerikan Doları yüzde 9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; avro yüzde 8,52 ve Amerikan Doları yüzde 11,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Mayıs'ta Mevduat Faizi En Yüksek Reel Getiri! - Son Dakika

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