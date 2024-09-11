Temmuz'da Ciro Yıllık Yüzde 39,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz'da Ciro Yıllık Yüzde 39,8 Arttı

Temmuz\'da Ciro Yıllık Yüzde 39,8 Arttı

TÜİK, temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 39,8 arttığını, aylık yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

11.09.2024 10:50
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 39,8 arttığını, aylık yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 arttı. Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü cirosu yüzde 27, inşaat sektörü cirosu yüzde 58,8, ticaret sektörü cirosu yüzde 40,6, hizmet sektörü cirosu yüzde 56,1 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, İnşaat, Son Dakika

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