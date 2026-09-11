TÜİK: Temmuz'da toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı - Son Dakika
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TÜİK: Temmuz'da toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,8 ile inşaat sektöründe kaydedildi.

Temmuz ayında toplam ciro yıllık yüzde 30,2, aylık yüzde 1,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 30,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 27,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,5 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz ayında aylık yüzde 1,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2 arttı, ticaret ciro endeksi aynı kaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Temmuz'da toplam ciro yıllık yüzde 30,2 arttı - Son Dakika

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