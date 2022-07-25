Tüik: Temmuzda Güven Endeksi Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Azaldı - Son Dakika
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Tüik: Temmuzda Güven Endeksi Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Azaldı

25.07.2022 11:15
Tüik: Temmuzda Güven Endeksi Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi.

TÜİK temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GELECEK DÖNEME İLİŞKİN GÜVEN DE AZALDI

TÜİK verilerine göre, hizmet sektöründe güven endeksi haziranda 119,6 olurken bu değer temmuz ayında gerileyerek 117,8 değerini aldı. Son 3 aylık dönemde iş durumu haziran ayında 122,0 olarak ölçülürken bu oran temmuz ayında 121,5 oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep haziranda 121,9 olurken bu değer 120,5'e geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi haziranda 115,0 iken temmuzda gerileyerek 111,4 oldu.

PERAKENDE TİCARETTE MAL STOKU AZALDI, GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER GERİLEDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda 118,7 seviyesinden temmuz ayında 113,4'e geriledi. Son 3 aylık dönemde iş hacmi- satışları temmuzda 140,2 iken haziranda 130,2'ye geriledi. Mevcut mal stok seviyesi haziranda 106,3'ten temmuzda 105,9'a geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi- satışlar beklentisi haziranda 109,5 olarak ölçülmüşken bu oranda gerileyerek 104,0'e geriledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÜVEN 2 PUAN ARTTI

İnşaat sektörü güven endeksi haziranda 83,0 olarak ölçülürken temmuzda 85,0 değerine yükseldi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi haziranda 81,4 olarak ölçülen değer temmuzda 82'ye yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi haziranda 84,7 ölçülmüşken bu oran da temmuzda yükselerek 88,0 oldu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Temmuzda Güven Endeksi Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Azaldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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