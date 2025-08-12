TÜİK'ten Dönemlik Nüfus İstatistikleri Yayını

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üretilen Türkiye geneli "Dönemlik Nüfus İstatistikleri"ni yarın yayımlayacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, ilk sayımın, Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki nüfusun belirlenmesi için 1831'de yapıldığı, 1927'den itibaren gerçekleştirilen genel sayımlarla da 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus istatistiklerinin üretildiği aktarıldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin (ADNKS) 2007 yılında kurulmasıyla birlikte, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistiklerinin yıllık olarak üretilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, nüfus ve demografik yapıdaki hızlı değişimin, günün en önemli meselelerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu yönde geliştirilecek nüfus politikalarının bütüncül şekilde ele alınması ve ihtiyaç duyulan temel alanlarda yenilikçi öneriler geliştirilmesinin büyük önem taşıdığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Demografik dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, politika yapıcılar, araştırmacılar ve toplumun diğer aktörleri zamanlı ve kanıta dayalı nüfus verilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen dönemlik nüfus bilgisine ilişkin çalışmalar yürütüldü. Üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen Türkiye geneli 'Dönemlik Nüfus İstatistikleri' sonuçları 13 Ağustos'ta kamuoyu ile paylaşılacak."