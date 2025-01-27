TÜİK\'ten Güven Endeksi Açıklaması: Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Artış

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.