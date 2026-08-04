TÜİK'ten Hanehalkı BT Araştırması Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2026" haber bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

TÜİK, internet sitesinden yaptığı duyuruda, söz konusu bültenin yayım tarihine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi"nde 20 Ağustos'ta yayımlanması planlanan "Hanehalkı BT Kullanım Araştırması, 2026" haber bülteni, alan çalışması ve analiz süreçlerinin erken tamamlanması sebebiyle yarın saat 10.00'da yayımlanacak.