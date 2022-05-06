TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, borçlu sayısı yüzde 63,7 - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılına ilişkin "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" raporu, acı gerçekleri gözler önüne serdi.

CİDDİ MADDİ YOKSUNLUK ORANI YÜZDE 27,2

Ortaya çıkan "ciddi maddi yoksunluk oranı" ise 2021'de bir önceki yıla göre 0,2 puan azaldı. Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme ve evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıtmaktadır.

Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı; 2020 yılında yüzde 27,4 iken 2021 yılı anket sonuçlarında 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 olarak gerçekleşti.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI 13,8'E ULAŞTI

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2021 yılı anket sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 13,8 oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 26,8'SI KİRACI

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,3 puan azalarak 2021 yılında yüzde 57,5 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 26,8, lojmanda oturanların oranı %1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,6 oldu.