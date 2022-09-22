TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin eylül ayında yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 olarak kaydedildiğini açıkladı.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı. Endeks, eylül ayında 72,4 oldu.
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