TÜİK, Tüketici Güven Endeksini Açıkladı: Aralıkta %1,9 Artış

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin aralık ayında yüzde 1,9 artarak 81,3 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu. Aralık ayında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3,5 azalarak 63,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 1,6 artarak 81,9, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 artarak 76,8 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 4,1 artarak 102,6 oldu.