Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü - Son Dakika
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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

31.05.2022 11:13
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetti.

2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 4,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9arttı.İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu.

GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalklarının tüketim harcamaları arttı

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Ekonomi 2021'in dördüncü çeyreğinde ise yüzde 9,1 büyüme kaydetmişti.

DW/ HT,BÖ

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

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TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi Bakan Nebati: 'Göstergeler büyümenin ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor' Bakan Nebati: 'Göstergeler büyümenin ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor'
Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü - Son Dakika


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