TÜİK: Türkiye'nin 2025 Fiyat Endeksi 60 - Son Dakika
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TÜİK: Türkiye'nin 2025 Fiyat Endeksi 60

TÜİK: Türkiye\'nin 2025 Fiyat Endeksi 60
18.06.2026 13:27
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TÜİK, Türkiye'nin 2025 yılı tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksini 60 olarak açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksinin 60 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı satın alma gücü paritesi istatistiklerini açıkladı. Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak belirtiliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'pahalı', 100'den küçükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'ucuz' olarak ifade ediliyor. Buna göre; Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 60 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsandı.

EN PAHALI ÜLKE İZLANDA OLDU

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında; 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İzlanda, en düşük ülke 55 ile Kuzey Makedonya oldu. Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 156 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Diğer alt gruplar bazında bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi 118 oldu ve bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 59 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda 78 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Makedonya, Ekonomi, İzlanda, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Türkiye'nin 2025 Fiyat Endeksi 60 - Son Dakika

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