TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş oldu.
Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu.
Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu
Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.
Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı
Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.
Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı azaldı, yaş ipek kozası üretimi arttı - Son Dakika
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu, Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği topraksız tarım yöntemiyle PVC borularda yetiştirdiği ürünlerle gelir elde ediyor. PVC boru içerisinde küçük kum taneleriyle ve suyla kurduğu sistemle marul yetiştiren Alvanoğlu, bu projeyi Tayvanlı öğrencilerin önerisiyle hayata geçirdi. Alvanoğlu, bu topraksız tarım yöntemiyle gençlere örnek olmayı ve tarım alanında ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.
TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel istihdam etmek üzere ilan yayımladı. Başvurular 13 Mart'a kadar yapılabilecek ve gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında yer almaktadır. İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak.
TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, fertlerin çoğunluğu kişisel ilişkilerinden memnun olduğunu ancak yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin bu memnuniyet oranının düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, yoksulluk riski altında olan fertlerin sinemaya ilgi gösterme oranının düşük olduğu ve maddi yetersizlik nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadığı belirlendi. Arkadaş veya akrabalarla hiç görüşmeyenlerin çoğunluğunun yoksulluk riski altında olanlar olduğu da araştırma sonuçları arasında yer aldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Erzincan'da yaşayan 47 yaşındaki Nermin Potur, 9 yıldır pazarda el emeğiyle ürettiği gıda ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Potur, yaptığı işten memnun olduğunu ve diğer kadınlara da örnek olmak istediğini belirtiyor. Ürünlerinin temiz ve güvenilir olduğunu vurgulayan Potur, müşterilerinin memnuniyetini kazanmış durumda.
Muğla'nın turizm kenti Marmaris'te yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. İlk turist kafilesi 10 Mart'ta gelecek. İşletmeciler tadilatları tamamlamak üzere ve oteller Nisan ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Geçen sezonki kazançlar yenileme çalışmaları için kullanıldı. GETOB Başkanı, 2023 sezonunun beklentilerin üzerinde geçtiğini belirtti ve erken rezervasyon fırsatlarını vatandaşlara tavsiye etti.
Kuşadası'na dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan Sun Princess ile turistler ve mürettebat geldi. Başkan Ömer Günel, gemi kaptanı ve şirket yöneticileriyle bir araya gelerek hediyeler takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda ramazan ayı öncesi et ve gıda fiyatları, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim, öğretmen atamaları, ekonomide son durum ve ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen nokta masaya yatırılacak.
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