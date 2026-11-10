Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış - Son Dakika
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Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

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Türkiye\'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 2,1 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 4 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe görülürken, aylık bazda imalat sanayi yüzde 2,3 ile öne çıktı.

Sanayi üretimi eylülde hem yıllık hem aylık bazda yükseldi. Üç ana sektörün tamamında artış kaydedildi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 2,6 ARTIŞ

TÜİK, eylül ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. 

Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 4'lük artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,1 YÜKSELİŞ

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuTürkiyeEkonomiSon Dakika

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