Türkiye\'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

Sanayi üretimi eylülde hem yıllık hem aylık bazda yükseldi. Üç ana sektörün tamamında artış kaydedildi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 2,6 ARTIŞ

TÜİK, eylül ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 4'lük artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,1 YÜKSELİŞ

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 artış gösterdi.