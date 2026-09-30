TÜİK verilerine göre Kayseri\'nin 2026 Ağustos ihracatı 333 milyon 760 bin dolar oldu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2026 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2026 yılı Ağustos ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2026 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ihracatı 333 milyon 760 bin dolar oldu. Şehrimizin, bu yılın ilk 8 ayındaki ihracat rakamı ise 2 milyar 630 milyon 148 bin dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi. Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayında yapmış olduğu ihracat 333 milyon 760 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, Temmuz ayında 367 milyon 718 bin dolar olarak gerçekleşmişti." şeklinde konuştu.

Kayseri'nin 2026 yılı Ağustos ayı ithalat rakamının 163 milyon 79 bin dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Yalçın, "Şehrimizin ilk 8 aylık ithalatı 1 milyar 253 milyon 491 bin dolar olmuştur." diye konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, "Yaşanan finansal zorluklar, dünyadaki karışıklıklar ve kırılganlıklar sanayicilerimizi etkilemektedir. Petrol, doğal gaz ve emtia tedarikinin zorlaşması ve fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır. Enflasyonla mücadelede sanayi üretiminin minimum etki altında kalması gerekmektedir. Sanayicilerimiz; üretim güçlerini kaybetmemek, iç pazardaki hareketliliğin ve dış pazarlardaki payın artırabilmesi için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Sanayicilerimiz, uzun vadeli ve düşük faizli krediler başta olmak üzere, tüm desteklerin zaman geçirilmeksizin devreye alınmasını beklemektedir. Sanayicilerimiz tüm bu zorluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaya devam etmektedir." dedi.

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda tüm ihracatçılara ve sanayicilere, Türkiye ve Kayseri ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.